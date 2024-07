Od dwóch dni trwa protest pielęgniarek z Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Zdesperowane siostry odeszły od łóżek, gdyż uznały, że to jedyna metoda, by zwrócić uwagę na swoje postulaty. Walczą o podwyżkę, ale też zatrudnienie dodatkowego personelu, bo same nie mogą już zapewnić małym pacjentom odpowiedniej opieki. Ten ostatni postulat wsparli rodzice dzieci leczonych w warszawskim CZD.

Poruszający głos w sprawie kobiet walczących nie tylko o lepszy byt dla siebie, ale też lepsze warunki dla leczonych dzieci, zabrała córka jednej z protestujących. Mama pani Marty pracuje w Centrum Zdrowia Dziecka od 30 lat!

Dzień mamy co prawda jest dopiero jutro, ale to co dzieje się w Centrum Zdrowia Dziecka jest dla mnie bardzo osobistą sprawą - pisze na Facebooku pani Marta.

Jej środowy wpis obejrzało już bardzo wielu facebookowiczów.

Ta praca to lata kontaktu z pacjentami, którzy niejednokrotnie pozostają w życiu mamy jako rodzina. To godziny spędzone przy łóżku i wiele sytuacji, o których zwykli ludzie nie mają pojęcia - reanimacje niemowlaków, porzucanie dzieci przez rodziców, podkłuwanie w miejsca wręcz niemożliwe i śmierć małych pacjentów... - wylicza młoda kobieta.

Jak zauważa, jej mama mogła wybrać kiedyś inny zawód. Zastanawiała się nawet nad pracą w PKP. Ale praca pielęgniarki jest jej powołaniem. Tym bardziej boli ją dzisiejszy los własnej matki.

Nie wiem dlaczego sprawę pielęgniarek traktuje się z takim pobłażaniem. To nie są "panie od podkręcania kroplówek" jak w filmach - to osoby odpowiedzialne w takim samym stopniu jak lekarze za życie pacjentów. Wyobrażam sobie jak cieżko jest to zrozumieć ludziom, którzy nigdy nie mieli styczności ze szpitalem, ale życzę Wam również tego żebyście nie musieli mieć. A jeśli już to się stanie, to żebyście spotkali kogoś takiego jak moja mama, mama Kasi, mama Radka, Darii i Kamila i wielu moich przyjaciół i znajomych - podsumowuje.

I kończy: Helena trzymam kciuki - Tobie się to po prostu należy!

Co sądzicie o proteście? Zgadzacie się z Panią Martą? A może uważacie, że siostry nie powinno odchodzić od łóżek pacjentów?

Protest w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.

