Anna Mucha należy do grona gwiazd, które chętnie dzielą się swoimi przemyśleniami z życia codziennego, przywołują czasem wstydliwe anegdoty czy poruszają kontrowersyjne tematy. Doskonałą platformą do tego typu aktywności jest nowy blog/serwis aktorki, na którym regularnie publikuje obszerne posty. Przypomnijmy: Mucha przeżyła koszmarny lot. Usłyszała kilka obelg pod swoim adresem

Gwiazda chętnie też podejmuje kolejne wyzwania. W najnowszym numerze magazynu "Party" wcieliła się w rolę felietonistki i spod jej pióra wyszedł przepełniony typowym dla niej humorem tekst. Z okazji pierwszych tygodni wakacji Mucha przywołuje zakończenie roku szkolnego z czasów swojego dzieciństwa. Anna podczas uroczystej akademii pełniła bardzo ważną rolę, ale nerwy spowodowały, że... zwymiotowała. Wszystko na oczach kolegów i nauczycieli.



Uroczysta akademia na zakończenie roku... najbardziej wyczekiwany dzień. Może teraz ciężko sobie to wyobrazić, ale kiedyś byłam stawiana za wzór i jako taki prowadziłam honorowy poczet sztandarowy szkoły podstawowej imienia ważnego generała... Stałam dumna, z wypiętą piersią. Do dziś zresztą ten rodzaj (psychicznej) lordozy mi pozostał. Stałam tak, patrząc na swoich kolegów i koleżanki, na nauczycieli, z którymi miałam się zobaczyć za rok, na bibliotekarki, którym byłam winna książki. Podniosła chwila mnie przepełniała... Oto wszystkie oczy skierowane są na mnie, na poczet, na sztandar! Cała szkoła i dyrekcja patrzą na nas, nadzieję narodu. Nie mogło nie zrobić to na mnie wrażenia... I się porzygałam - opowiada na łamach "Party".