Monika z "Hotelu Paradise 6" jest szczęśliwie zakochana. Po finale programu wiadomo już, że nie stworzyła nic z Mikołajem, jednak okazuje się, że jej serce zajął już ktoś inny:

Zwyciężczyni "Hotelu Paradise 6" opowiedziała nam jak poznała swojego nowego chłopaka. Zaliczyła niezłą wpadkę i miała ochotę uciec. Musicie usłyszeć tę historię.

Monika i Mikołaj nie są parą po "Hotelu Paradise". Zwycięzcy 6. edycji po powrocie do Polski postawili na relacje koleżeńskie. Okazuje się, że zbyt wiele ich dzieliło, by mogli zaangażować się w coś więcej.

Monika z "Hotelu Paradise" w rozmowie Party.pl zdradziła jednak, że odnalazła miłość po programie:

Monika z "Hotelu Paradise" poznała swojego obecnego partnera na rynku we Wrocławiu. Kiedy po raz pierwszy do niej podszedł była przekonana, że chce zrobić sobie z nią zdjęcie, ponieważ kojarzy ją z telewizji:

To było takie śmieszne. We Wrocławiu podszedł do mnie i zapytał czy może zdjęcie. I ja tak: "O, taki fajny chłopak ogląda "Hotel Paradise"" i chciałam zrobić a on: "Nie, nie czy ty byś mi zrobiła zdjęcie tam na ratuszu". A ja: "Ooo to już do widzenia", a on, że nie jest z Wrocławia. I tak chciałam szybko uciec ale zaczęliśmy rozmawiać i on czy jak będzie jeszcze raz we Wrocławiu to czy może liczyć na takie ładne zdjęcia, a ja że ok.