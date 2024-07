Anna Mucha jakiś czas temu podjęła ważną decyzję o zamknięciu swojego popularnego bloga. Szybko jednak uruchomiła nowy serwis internetowy dla wszystkich rodziców, którzy dzielą się na nim swoimi doświadczeniami. Aktorka nie boi się wyrażać tam swoich kontrowersyjnych sądów. Niedawno w ogniu krytyki znalazła się jedna z jej fanek. Przypomnijmy: Oburzona Mucha atakuje fankę na blogu: Z główką coś nie halo!

Mucha na stronie często zamieszcza opisy z różnych podróży. Niedawno na mamadu.pl pojawił się post, gdzie wspomina lot do Sztokholmu będąc w 5-miesiącu ciąży ze Stefanią. Obok niej i jej partnera Marcela siedziała pewna niefrasobliwa rodzina z trójką małych dzieci. Maluchy nagle zaczęły rozrabiać i krzyczeć, co zdenerwowało aktorkę. Mucha długo wytrzymywała hałas, w końcu jednak straciła cierpliwość i upomniała rodziców. Ci zaatakowali ją, mówiąc, że jest nietolerancyjna:

No i się zaczęło …- pisze Anna (pis. oryginalna)

- wręcz przeciwnie, jestem bardzo tolerancyjna – odpowiedziałam wyciągając na dowód upchnięte w uszach zatyczki! - ale my wychowujemy dzieci bezstresowo! I proszę nie wtrącać się !

Ale wtedy, gdy rozsadzeni rodzice po przekątnej, nad naszymi głowami zaczęli coś do siebie wykrzykiwać, ustalać między sobą… gdzieś w tym momencie moja cierpliwość się skończyła… Wspomniałam coś o prywatnych samolotach, i małpim gaju…W odpowiedzi usłyszałam, że nie jestem tolerancyjna!

Cała załoga stanęła po stronie Anny, co jeszcze bardziej rozwścieczyło mamę niesfornych dzieci. Nie szczędziła ona przykrych słów w stosunku do gwiazdy:

Dość powiedzieć, że wzięliśmy odwet za potop! Cały samolot, łącznie z załogą ! a jak pojawili się stewardzi i (o zgrozo!) stanęli po naszej stronie to już w ogóle rozpętała się awantura. Kobieta (matka!) pod moim adresem użyła wyjątkowego argumentu: „obyś nie mogła mieć dzieci!” (ja w piątym miesiącu ciąży!). nie pomogły nawet przekleństwa i obelgi wymawiane po szwedzku, bo oto okazało się, że Marcel włada tym językiem równie skutecznie… jedyny plus – że dzieci oszołomione siedziały sobie spokojniutko, patrząc jak dorośli skaczą sobie do gardeł… - wspomina Anna na stronie mamadu.pl (pis. oryginalna)