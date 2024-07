Anna Mucha przyzwyczaiła nas do ostrego makijażu. Niemalże na każdej imprezie ma mocno przypudrowaną twarz by zasłonić wszystkie niedoskonałości, na powiekach wyraziste cienie, policzki zawsze podkreślone różem oraz szminkę. Dzieki temu prezentuje się jak prawdziwa hollywoodzka gwiazda. Jednak w porównaniu do wersji bez makijażu, zdecydowanie dodaje sobie lat. Właśnie na swój blog Mucha wrzuciła zdjęcie totalnie saute:

- Oto sensacyjne zdjęcie na które wszyscy czekali ;) tak wyglądam bez grama makijażu !

Trzeba przyznać, że to dość odważne posunięcie. Ale dzięki takiemu zdjęciu czar perfekcyjności prysł i widać, że celebryci to też ludzie. Mają cienie pod oczami czy zmęczoną cerę.

Dla porównania Mucha zaprezentowała też zdjęcie wykonane po użyciu korektora, którym zatuszowała mankamenty, i jest naprawdę nieźle. Na pewno Mucha wygląda na dużo młodszą. Porównajcie:

