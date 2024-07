Anna Lewandowska podpisała nowy kontrakt! Jedna z najbardziej lubianych trenerek w Polsce nie próżnuje. Właśnie została ambasadorką znanej wszystkim firmy Calzedonia. Oczywiście taka rola to pewnego rodzaju odpowiedzialność, dlatego Anna Lewandowska w środę wyleciała do Werony. To właśnie tam odbywał się pokaz najnowszej kolekcji marki. Z Polski było tylko kilka dziennikarek modowych i sportsmenka, która wyglądała naprawdę pięknie.

Na Instagramie gwiazdy pojawiło się zdjęcie, na którym Lewandowska pozuje na ściance. Ma na sobie obcisłe, czarne legginsy, które podkreślają jej zgrabne nogi i top w kolorze khaki bez ramiączek. Całość zwieńczyły oczywiście wysokie szpilki i torebka Valentino.

Z pewnością kostiumy kąpielowe i bieliznę z Calzedonii zobaczymy w nowej książce Anny Lewandowskiej. Całkiem niedawno trenerka wyjechała za granicę do ciepłych krajów, aby zrobić kuszące zdjęcia do nowego dzieła. Jesteście ciekawi jak trenerka prezentowała się w Weronie na pokazie? Zobaczcie zdjęcie!

Anna Lewandowska na pokazie w Weronie

Gwiazda podpisała nowy kontrakt