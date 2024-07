Anna Lewandowska to obecnie jedno z najgorętszych nazwisk w polskim show-biznesie. Jeszcze pół roku przewidywano wprawdzie, że w tym roku jej kariera może iść mocno do przodu, ale nikt chyba nie spodziewał się, że żona naszego najlepszego piłkarza zepchnie w cień inne celebrytki. Lewandowscy to obecnie ulubieńcy reklamodawców. Przypomnijmy: W tym związku to ona jest gwiazdą: Lewandowscy wystąpili w nowej reklamie

W ostatnich kilku tygodniach media zostały kompletnie zdominowane przez poczynania Anny - kontrakty z Nike, Rexoną, T-Mobile, a w planach własny program telewizyjny w Polsat Cafe. Ciężko wskazać drugą taką gwiazdę, która może poszczycić się takim zainteresowaniem. Ale to nie koniec - jak donosi "Party", Lewandowska negocjuje obecnie kolejny duży kontrakt reklamowy. Mistrzyni świata w karate miałaby tym razem zostać ambasadorką znanej marki kosmetyków.



Lewandowska niedawno dostała propozycję zostania ambasadorką znanej marki kosmetycznej. Czy przyjmie ofertę? Czas pokaże. Na razie ma na głowie negocjacje ze stacją Polsat Cafe, która zaproponowała jej poprowadzenie programu o zdrowym żywieniu. Jeśli rozmowy zakończą się pomyślnie, Ania pojawi się na antenie tej stacji już jesienią - czytamy w "Party".

Myślicie, że zostanie większą gwiazdą niż jej mąż?

