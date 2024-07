Anna Lewandowska szturmem podbiła polski show-biznes. Spektakularny ślub z Robertem Lewandowskim był pierwszym krokiem do wielkiej kariery, a od niedawna nowa celebrytka pracuje na własne konto zajmując się blogiem, na którym propaguje zdrowy styl życia. Popularnością swoich treningów powoli dorównuje Ewie Chodakowskiej, która uważana jest za jej bezpośrednią konkurentkę.

Zobacz: Żona Lewandowskiego konkurencją dla Ewy Chodakowskiej

Przepis na sukces wydaje się być oczywisty w przypadku obu gwiazd. Ewa Chodakowska jakiś czas temu rzuciła swoim fankom na Facebooku wyzwanie p.t. "BIikini 2014" by zrzuciły zbędne kilogramy i pracowały nad swoją sylwetką. Co ciekawe, dziś w wywiadzie dla "Dzień Dobry TVN" okazało się, że podobną akcję, tym razem o nazwie "Wakacje", zorganizowała Anna Lewandowska.

Robimy akcję "Wakacje". Jest dużo pracy, dużo do zrobienia po zimie. Namawiam do zdrowego żywienia, żeby były to zbilansowane posiłki, do tego by codziennie trenować, żeby czerpać z tego radość. To jest mój mały sukces, że ja zmotywowałam inne osoby, i to mnie nakręca bardzo pozytywnie - zdradza Anna Lewandowska.