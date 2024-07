Anna Lewandowska jest sportowcem i dietetykiem, ale jako dziecko dużo przebywała na planach filmowych i chciała iść do łódzkiej filmówki. Tak jak jej tata, Lewandowska chciała zostać operatorem filmowym. Ma artystyczną duszę tak jak inni w jej rodzinie. Mama zajmowała się scenografią filmową, brat maluje, a okazuje się, że Ania też malowała...

Kiedyś malowałam, potem chciałam iść do łódzkiej filmówki i być operatorem filmowym. To było moje wielkie marzenie, przygotowywałam się do tego. Ale w pewnym momencie mój ojciec chrzestny Jacek Bławut zadał mi pytanie, czy naprawdę tego chcę. Bo to trudna i ciężka praca. I rzeczywiście, sytuacja życiowa zmusiła mnie do rezygnacji z tych studiów i wybrałam sport - powiedziała Lewandowska w magazynie Grazia.