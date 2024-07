1 z 9

Anna Kalczyńska z ręką w gipsie

Anna Kalczyńska świetnie sobie radzi z ręką w gipsie. Dziennikarka doznała wypadku w czasie majówki w Tyrolu. Na stoku wjechał w nią inny narciarz. W wyniku wypadku, Anna Kalczyńska doznała złamania ręki. Prezenterka nie traci jednak dobrego samopoczucia. Zamieszcza w sieci zabawne fotki i widać, że świetnie sobie radzi. W poniedziałek wróciła do pracy, by poprowadzić program "Dzień dobry TVN". We wtorek jednak nie pojawiła się na antenie ze względu na zabieg, który musi przejść. U boku Andrzeja Sołtysika zastąpiła ją Dorota Wellman.

Anna Kalczyńska przyzwyczaiła się już gipsu na tyle, że... samodzielnie prowadzi samochód! Brawo, Ania! Gratulujemy dystansu do siebie i świetnego samopoczucia. Życzymy dużo zdrowia!

