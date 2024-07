Anna Dereszowska przeprowadza się do nowego domu! Aktorka szykuje się do wielkich zmian w życiu, które będą początkiem nowego etapu. Gwiazda już wkrótce opuści Saską Kępę i razem z rodziną zamieszka w nowej lokalizacji. Wraz ze swoim partnerem Danielem Duniakiem oraz dwojgiem dzieci Lenką i Maksem zmieniają lokum na wygodniejsze.

Czyżby nowy dom miał stać się przytulnym gniazdkiem również dla trzeciego dziecka? Aktorka dopiero osiem miesięcy temu urodziła synka Maksa, lecz nie ukrywa, że macierzyństwo bardzo jej służy. W wywiadzie dla "Flesza" zdradziła, że chciałaby mieć dużą rodzinę.

Do tej pory to Lena była najważniejszą osobą w moim życiu. Teraz tę wielką miłość dzielę na dwoje i bardzo dbam, by córka nie miała poczucia, że coś się zmieniło. (…) Nie ukrywam, że zawsze chciałam mieć dużą rodzinę i jako mama nie powiedziałam jeszcze ostatniego słowa. Zwłaszcza, że to drugie macierzyństwo jest po prostu fantastyczne!