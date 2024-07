Anna Dereszowska pojawiła się ostatnio z kolorową torebką hiszpańskiej marki Tous. Aktorka, która zaliczyła w swoim publicznym życiu już kilka stylizacyjnych wpadek, tym razem wyglądała świetnie. Na luzie i bardzo na czasie.

Reklama

Przeczytajcie więcej o stylu Anny Dereszowskiej

Reklama

Anna Dereszowska w dopasowanych, poprzecieranych spodniach i białej koszuli wyglądała świetnie. Na luzie i bardzo stylowo. Gwiazda uzupełniła tę uliczną klasykę kolorowymi dodatkami, a w tym skórzaną torebką Tous, która kosztuje ok. 1100 złotych. Modne kolory i wzór misia to coś, co kochają kobiety niemal na całym świecie. Należycie do tej grupy?