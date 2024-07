Anna Bałon już chyba na dobre zrezygnowała z kariery w modelingu. Finalista drugiej edycji "Top Model" woli być celebrytką i pojawiać się na ściance. Z resztą ze swoją aktualną figurą i tak chyba nic nie zdziała. Modelka w ciągu ostatnich miesięcy sporo przytyła. Pojawiając się publicznie próbuje maskować zbędne kilogramy wyszczuplającymi sukienkami, jednak wagi nie da się w ten sposób oszukać. Zobacz: Bałon tyje w oczach

Celebrytka ma już chyba dość swojego aktualnego wyglądu. W rozmowie z Agencją Forum wyznała, że przechodzi na dietę. Ponadto jej walkę z nadwagą będzie można śledzić w programie telewizyjnym.

- Już niebawem będę odchudzać się na oczach Polaków. Szykuje się program z moim udziałem, o którym usłyszy cała Polska. Będę pokazywać swoje niedoskonałości. Boję się trochę tego. Na pewno schudnę i będę starała się motywować do tego innych. Jestem pełna entuzjazmu. Ale nie chcę schudnąć do takiego rozmiaru, jak w "Top Model", to była przesada - powiedziała Bałon.