Grono pasjonatów urody i talentu Anji Rubik jest ogromne. Polka na co dzień inspiruje największe ikony świata mody, m.in.: Karla Lagerfelda, Giuseppe Zanottiego i Kurta Geigera, ale nie tylko. Jak dowiedział się magazyn "Party", wśród fanów Anji jest także Mariusz Wilczyński, reżyser cenionych na świecie filmów animowanych, który namówił Rubik do... śpiewania.

Efektem tego szalonego eksperymentu jest piosenka nagrana w studiu nagrań w Warszawie dla filmu "Zabij to i wyjedź z tego miasta". Na premierę utworu przyjdzie nam trochę poczekać, bo film trafi do kin dopiero w 2014 roku. Już teraz wiadomo, że produkcja swoją premierę będzie miała w legendarnym Museum of Modern Art w Nowym Jorku. Myślicie, że do tego czasu Rubik wyda jakąś płytę?