Anja Rubik kilka dni temu powiedziała swojemu ukochanemu "TAK" na Majorce, ale nie na tej wyspie para zamierza spędzić swój miodowy miesiąc. Anja i Sasha wybrali coś bardziej egzotycznego.

Niestety na podróż poślubna muszą trochę poczekać. Na razie gonią ich terminy związane z pracą, więc aby spędzić ze sobą trochę czasu muszą najpierw popracować. Para dopiero połowie sierpnia wybiera się na indonezyjską wyspę Bali.

Bali to aktualnie jedna z najmodniejszych destynacji. Z pewnością pogodę będą mieli zagwarantowaną, a także luksusowe warunki w hotelu i najmodniejsze kluby. Para spędzi tam dwa tygodnie. Koszt pobytu jednej osoby na tej egzotycznej wyspie w pięciogwiazdkowym hotelu z opcją All Inclusive to około 10 tysięcy złotych za tydzień.