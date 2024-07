Reklama

Marek Jackowski, założyciel grupy Maanam i pierwszy mąż Kory odszedł nagle w maju 2013 roku w wieku 66 lat. Przyczyną śmierci muzyka był zawał serca. Do śmierci mieszkał we Włoszech, pod Neapolem z żoną Ewą.

Zobacz : Zmarł pierwszy mąż Kory i założyciel legendarnej grupy Maanam

Trzy dni przed śmiercią muzyk zakończył pracę nad trzecim autorskim albumem "Marek Jackowski". Do współpracy zaprosił Annę Marię Jopek, Macieja Maleńczuka, Piotra Cugowskiego i Anię Wyszkoni. Z tą ostatnią nagrał utwór "Odnajdziemy się" do którego zrealizowany został teledysk. Jest to drugi singiel z płyty, wcześniej promował ją utwór nagrany z Anną Marią Jopek.

W klipie do utworu główną rolę zagrała była wokalistka zespołu Łzy. Marek Jackowski z oczywistych przyczyn pojawia się jedynie na wspólnych zdjęciach z Anią oraz w oglądanych przez nią wystąpieniach.

Śmierć Marka Jackowskiego wstrząsnęła światem muzyki. Jego śmierć bardzo przeżyła wspomniana wcześniej Ania Wyszkoni. Swoimi refleksjami i wspomnieniami dotyczącymi muzyka podzieliła się z fanami:

Ogromnie żałuję, że nie będzie mógł z nami przeżywać premiery tej płyty i związanych z nią wydarzeń. Jest ona pełna dźwięków i słów, które wypełniają powietrze magią, wiarą i siłą. Jednocześnie cieszę się, że udało nam się doprowadzić do spełnienia jednego z największych marzeń Marka, którym było wydanie tego krążka. (...) Marek miał duszę pełną spokoju i szaleństwa jednocześnie. Każda z historii, którymi się ze mną podzielił, była inspirująca i pełna życiowej mądrości. Po Jego odejściu uświadomiłam sobie, jak wiele się od Niego nauczyłam. Skromność i pokorę miał wypisaną w sercu i na twarzy. Kiedy patrzę na zdjęcia Marka z lat naszej znajomości, widzę otaczające Go anioły. Wiara w nie łączyła nasze dusze. Jestem wdzięczna losowi za to, że mogłam Go spotkać na krótką chwilę, by czuć Jego siłę przez całe życie.

Teledysk jest hołdem dla zmarłego artysty.

