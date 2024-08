Czwarty dzień festiwalu w Sopocie to prawdziwy powrót do topowych utworów. Na sopockiej scenie zaśpiewali wspaniali wokaliści, jednak to co złapało za serce widzów to wielki hołd dla Tadeusza Woźniaka, który odszedł ponad miesiąc temu, ale jego utwory wciąż wybrzmiewają na wielkich scenach polskiej sceny. Wzruszające!

Hołd dla Tadeusza Woźniaka na festiwalu w Sopocie

8 lipca odszedł wielki i ceniony artysta Tadeusz Woźniak, który był twórcą m.in. hitowego utworu "Zegarmistrz światła" oraz piosenki "Pośrodku świata", która została użyta np. w serialu "Plebania". Choć Woźniak odszedł na zawsze to pamięć po nim nie odejdzie nigdy, a aby uczcić jego wielki talent podczas sopockiego festiwalu "Top of the Top" na scenie pojawili się wokaliści, między innymi Natalia Nykiel, Alicja Majewska czy Halina Frąckowiak i zaśpiewali jego topowy utwór "Zegarmistrz Światła". To co poruszyło najmocniej to fakt, że utwór wykonała również żona zmarłego Tadeusza- Jolanta.

Tadeusz Woźniak miał dziś być dzisiaj z nami. Bardzo cieszył się na to spotkanie z Państwem, bo kochał tę sopocką publiczność. Niestety ''zegarmistrz światła'' przyszedł przedwcześnie. Ale Pan Tadeusz Woźniak i jego utwory zostają z nami na zawsze. W hołdzie dla artysty zgodzili się wystąpić wszyscy artyści a także żona Jolanta Majchrzak, z którą zawsze wspólnie występował - powiedziała prowadząca.

Publiczność została poproszona o włączenie latarek w telefonach i wszyscy wspólnie zaprezentowali wzruszającą piosenkę.

Dzisiejszy wieczór jest pełen wzruszeń. Na scenie pojawiła się Alicja Majewska, która wraz z Igorem Herbutem zaprezentowała piosenkę wspaniałego Zbigniewa Wodeckiego "Lubię wracać tam gdzie byłem już". Fani oszaleli z zachwytu!

Koncert pod hasłem "Legend Muzyki Polskiej" poruszył widzów sopockiej sceny. Nie da się ukryć, że powrót do starszych i sentymentalnych utworów jest poruszający i przejmujący. Fani nie szczędzą miłych słów w komentarzach:

Pani Alicja Majewska wciąż piękny młody głos. Cudowny występ

Pięknie było dzisiaj i cudowna prowadząca

Cudowny hołd dla zmarłego, cudnie - rozpisują się fani.

Oglądacie festiwal w Sopocie?

