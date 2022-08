Podczas festiwalu "Magiczne Zakończenie Wakacji 2022" w Polsacie na scenie w Kielcach zaprezentowało się wiele polskich i zagranicznych gwiazd, ale szczególne wrażenie zrobiła Anna Wyszkoni, a to wszystko za sprawą jednego z największych hitów grupy "Łzy"! Zrobiło się naprawdę nostalgicznie. Zobaczcie zdjęcia oraz występ wokalistki.

Ania Wyszkoni odsłoniła nogi na koncercie Polsatu i Radia Zet

Na koncercie "Przeboje lata 30-lecia Polsatu i Radia Zet" nie zabrakło topowych polskich gwiazd - wystąpili m.in. Lady Pank, Dawid Kwiatkowski czy Bryska. Ogromne wrażenie zrobiła oczywiście Doda w błyszczącej kreacji. Zaraz po niej na scenie pojawiła się Anna Wyszkoni, która na scenie zaprezentowała dwa swoje letnie przeboje - nieśmiertelną "Agnieszkę" oraz "Czy ten Pan i Pani". Kielecka publiczność śpiewała razem z artystką, inni zaś patrzyli na jej szałową stylizację i fryzurę.

Anna Wyszkoni w krótkiej mini odsłoniła nogi do nieba. Uwagę zwraca również fryzura gwiazdy - tym razem wokalistka postawiła na burzę loków! To zdecydowanie lepszy wybór niż look Wyszkoni z Opola 2022.

Ania Wyszkoni w tym roku świętuje 25-lecie pracy artystycznej. Artystka wciąż jest na szczycie i wygląda wprost zjawiskowo. Zgadzacie się?

Zobaczcie więcej zdjęć Anny Wyszkoni z koncertu w Kielcach oraz jej rewelacyjny występ!

