Nie żyje Marek Jackowski, założyciel zespołu Maanam, a prywatnie pierwszy mąż Kory Jackowskiej. Miał 66 lat.

Przyczyną zgonu był zawał serca. Kora wystosowała oficjalną notkę do prasy oraz na swoim profilu na Facebooku:

Pragniemy się z wami podzielić bardzo smutną wiadomością. Dziś zmarł Marek Jackowski. Wielki muzyk. Wspaniały kompozytor. Cudowny człowiek. Łączymy się w bólu z rodziną, przyjaciółmi i fanami. Niech spoczywa w pokoju... - napisała gwiazda.

Do śmierci mieszkał we Włoszech, pod Neapolem wraz z żoną Ewą i trzema córkami: Bianką. Palomą i Sonią. Do historii przeszedł utwór "Oprócz błękitnego nieba" w jego wykonaniu.

