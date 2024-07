Open Air Festival to nie tylko święto muzyki, ale także... mody! Podczas festiwalu w Gdyni miłośnicy mody mogli znaleźć tzn. Fashion Stage, czyli miejsce, w którym wystawiali się projektanci mody. Wśród nich znaleźli się także uczestnicy programu "Project Runway" - Anna Młynarczyk i Patryk Wojciechowski. Zobacz też: Wielki sukces Jacoba z Project Runway! Vogue docenił jego projekt

Młodzi projektanci postanowili zadbać o promocję za pomocą social media i... małego skandalu! Na Facebooku zmieścili zdjęcie, na którym pozują razem. I nie byłoby w tym nic zaskakującego, gdyby nie to, że Ania jest na nim topless, jedynie z naklejkami zasłaniającymi sutki. To prowokacyjne zdjęcie miało być zaproszeniem do odwiedzenia Fashion Stage przez Anję Rubik, która także gościła na festiwalu.

Nie wiemy, czy udało im się ściągnąć Anję na stoiska projektantów, wiemy jednak, że udało się przyciągnąć uwagę! Jak wam się podoba taka forma promocji?

