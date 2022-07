Open’er Festival 2022: Gwiazdy ewakuowane z imprezy! „Jest armagedon”

Ruszył SOPOT Top of the TOP Festival! Pierwszy z trzech koncertów poprowadziła m.in. Agnieszka Woźniak-Starak! Prezenterce na scenie towarzyszyli szykowny Marcin Prokop i piękna Gabi Drzewiecka, ale i tak oczy wszystkich były zwrócone na Agnieszkę! Dlaczego? Wszystko przez jej spektakularne stylizacje. Zobaczcie zdjęcia! Zobacz także: Agnieszka Woźniak-Starak zrobiła tatuaż na twarzy. Aby uzyskać ten efekt musiała sporo wydać Agnieszka Woźniak-Starak wróciła do Sopotu! Agnieszka Woźniak-Starak przywitała widzów pięknym uśmiechem i słowami: "Jak ja się cieszę, że tu jestem". My również, bo od gwiazdy aż ciężko oderwać wzrok. W różowej sukience z piórami prezentowała się olśniewająco. Gwiazda wyeksponowała również zgrabne nogi oraz niektóre tatuaże. My dajemy 10 na 10! Dla Agnieszki Woźniak-Starak festiwal TVN w Sopocie jest wyjątkowo szczególny, podobnie jak okres, w którym się odbywa. W sierpniu bowiem, dwa lata temu, zginął mąż gwiazdy, Piotr Woźniak-Starak. Na jutro przypada druga rocznica śmierci producenta filmowego. Agnieszka dostała mnóstwo wsparcia od swoich fanów , którzy zapewniali ją, że są z nią w tym trudnym czasie. Na kolejne wejście Agnieszka wybrała już klasyczną czerń. Do kusej sukienki dobrała błyszczącą marynarkę i oryginalny naszyjnik. A jak prezentowały się gwiazdy na scenie? Zobaczycie tutaj! Sopot TOP of the TOP Festival w TVN potrwa aż trzy dni, a na scenie zobaczymy plejadę największych polskich gwiazd - z Kayah, Krzysztofem Zalewskim , Agnieszką Chylińską czy Michałem Szpakiem na czele. Agnieszka Woźniak-Starak, Gabi Drzewiecka oraz Marcin Prokop byli gospodarzami pierwszego dnia. Zobacz także: Agnieszka Woźniak-Starak uczciła urodziny Piotra Woźniaka-Staraka....