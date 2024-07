Anna i Robert Lewandowscy jeszcze co najmniej cztery lata będą mieszkali w Niemczech. Dlaczego? Robert Lewandowski niedawno przedłużył kontrakt z Bayernem do 2012 roku! Będzie teraz zarabiać 15 milionów euro rocznie, czyli aż 182 tysiące złotych… dziennie!

„Jestem bardzo zadowolony. Pogram w Bayernie jeszcze kilka lat”, powiedział Lewandowski po podpisaniu kontraktu.

Ania i Robert Lewandowscy wyprowadzą się do USA?!

Na przedłużeniu pobytu w Monachium skorzysta też Anna, która zaczęła robić karierę za Odrą. Właśnie

ukazało się niemieckie wydanie jej pierwszej książki „Żyj zdrowo i aktywnie z Anną Lewandowską”, kolejne

zostaną wydane w 2017 roku. A to, że trenerka niemal nie rusza się z Monachium, od kiedy dowiedziała się, że jest w ciąży, oznacza, że najpewniej tam urodzi dziecko. Córeczka Lewandowskich spędzi więc pierwsze lata życia w Niemczech, a potem pewnie ruszy z rodzicami w świat. Dlaczego? Robert nie ukrywa, że gdy odejdzie już z Bayernu, chce jeszcze grać w Hiszpanii i USA.

„Robert ma szansę zostać pierwszym polskim sportowcem, który w trakcie kariery złamie barierę miliarda złotych zarobków. Wiem, że chciałby jeszcze zagrać w Hiszpanii i USA”, mówi menedżer Lewandowskiego Cezary Kucharski.

Wygląda na to, że Anna i Robert w końcu wyprowadzą się do USA! Ciekawe czy Robert, podobnie jak kiedyś David Beckham, wybierze Los Angeles, czy jednak zdecyduje się na Nowy Jork. Bez względu na to, które miasto wybierze nie mamy wątpliwości, że Anna Lewandowska również świetnie odnajdzie się w USA!

Anna Lewandowska tez robi karierę w Niemczech. Niedawno ukazała się tam jej pierwsza książka.

Czy w przyszłości Ania i Robert zamieszkają w USA?

Robert chciałby właśnie tam zakończyć swoją sportową karierę!

