Anna i Grzegorz Bardowscy z "Rolnik szuka żony" zostali rodzicami! To jedna z par, która poznała się dzięki popularnemu programowi prowadzonemu przez Martę Manowską. Ania i Grzegorz przypadli sobie do gustu już na samym początku programu, rolnik szybko zauroczył się Anią, a cała Polska mogła obserwować jak kwitnie ich uczucie. Niedawno, bo 16 kwietnia 2016 roku, para powiedziała sobie "tak". To był bardzo ważny moment dla nich obojga. Nieco później ogłosili też, że zostaną rodzicami, co bardzo ucieszyło fanów programu "Rolnik szuka żony". W Wigilię Ania i Grzegorz ogłosili, że zostali rodzicami małego Jasia!

Para poinformowała swoich fanów za pomocą Facebooka o tym, że święta spędzą w powiększonym gronie. Grzegorz dodał też poruszający wpis na swoim profilu o tym, jak bardzo jest szczęśliwy i jak wspaniałą ma żonę. Nie zabrakło też świątecznych życzeń:

Bardowscy w komplecie :)

A myślałem, że jestem szczęśliwy. Myliłem się! Prawdziwe szczęście dopiero przyszło !!! Wprawdzie nieco wcześniej niż było planowane, ale to chyba przez to, że nie mogliśmy się już doczekać :) 1,5 roku i świat wywrócił się do góry nogami. Żona o jakiej nawet nie śniłem, własny kąt w którym oboje każdego dnia cieszymy się sobą. A teraz Jan, przy którym wszystko co do tej pory było - straciło na znaczeniu. ON - cała nasza uwaga, nasz pępek świata. Naszego świata !!! Pierwsze chwile na moich rękach, łzy w oczach i rodzina w komplecie. Wygląda na to, że można kochać jeszcze bardziej, zmiana jest drobna - bo jedyne 3630 gram , ale wiąże i cementuje naszą rodzinę co najmniej jakby ważyła kilka ton. Teraz wiem, że "dom" postawiliśmy na fundamencie który może przetrwać wszystko. A jest nim : miłość i rodzina. Życzymy Wam, choćby cząstki tego co przytrafiło się nam - wiemy, że nawet tyle wystarczy do bycia szczęśliwym:) Wesołych Świąt.