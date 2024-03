Anna i Jakub z 10. edycji "Rolnik szuka żony" podbili serca tysięcy fanów show. Teraz wszyscy z niecierpliwością czekają na radosne wieści o narodzinach synka pary. Kiedy zatem Ania w ostatnim czasie nie była zbyt często aktywna na Instagramie, internauci zaczęli snuć domysły, że być może rolniczka już została mamą! Teraz uczestniczka "Rolnika" w końcu postanowiła odezwać się do swoich obserwatorów i zdradziła im, z czego wynikała jej absencja. Czy domysły internautów okazały się słuszne?

Anna i Jakub ogłosili, że zostaną rodzicami w świątecznym odcinku programu "Rolnik szuka żony". Para zdradziła także, że spodziewa się synka, ale nie zdecydowała się ujawnić, kiedy dokładnie przyjdzie na świat ich pociecha. Rolniczka jedynie wyznała, że maluszek urodzi się wiosną.

Kiedy zatem w ostatnim czasie Ania z "Rolnika" przestała się odzywać do swoich obserwatorów, szybko wśród fanów pary zaczęły rodzić się domysły, że może to już ten moment i zakochani są już rodzicami. W końcu po dłuższej przerwie Ania odezwała się do swoich obserwatorów na Instagramie i wyjawiła, z czego wynikała jej ostatnia nieobecność w social mediach.

Faktycznie nas tutaj troszeczkę mało ostatnio. Cisza ta wynika z nadmiaru obowiązków. Mamy dużo zajęć razem z Kubą, dużo rzeczy się dzieje. No przede wszystkim praca, tak że troszkę to życie instagramowe zubożało ostatnio. Postaram się to zmienić dla Was.

- zdradziła Ania z ''Rolnika''