To był najważniejszy dzień w życiu Anny Warachim i Grzegorza Bardowskiego, których poznaliśmy dzięki programowi "Rolnik szuka żony". Para powiedziała sobie sakramentalne "tak" 16 kwietnia, a zdjęcie z ceremonii trafiło na facebookowe konto programu, dlatego o ich ślubie szybko dowiedzieli się fani programu.

Rolnik zdecydował się na granatowy smoking i muchę, a Ania założyła suknię ślubną z głębokim dekoltem i koronkową góra od projektantki z Wrocławia Agnieszki Światły, która już wzbudziła w mediach wiele emocji. Dlaczego? Wszyscy zwrócili uwagę na głęboki dekolt Ani, a nawet pojawiły się sugestie, że Panna Młoda może być w ciąży... Grzesiek nie odniósł się jeszcze do tych plotek, ale z pewnością wkrótce to zrobi. Rolnik zostawił za to na Facebooku bardzo wzruszający wpis, w którym podsumował dzień swojego ślubu!

Moi drodzy, jak już niektórzy zdążyli zauważyć od wczoraj jesteśmy z Anią małżeństwem. To był najpiękniejszy dzień w naszym życiu! Wszystko było idealnie. Wprawdzie wyobrażalismy sobie jak nasz ślub może wygadać, ale to co działo się wczoraj przerosło nasze oczekiwania! Było idealnie! Na koniec jedno słów które opisuje wszystko co między nami jest - MIŁOŚĆ! Tak wielka, że zapiera nam dech.