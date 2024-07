Angelina Jolie i Brad Pitt wydali wspólne oświadczenie! Co będzie dalej z ich małżeństwem i opieką nad dziećmi? W mediach od kilku miesięcy pojawiają się spekulacje na temat tego, czy najsłynniejsza para na świecie na pewno się rozwiedzie. Otóż Angelina Jolie i Brad Pitt wydali właśnie pierwsze, wspólne oświadczenie. Co w nim zawarli?

Obie strony i ich pełnomocnicy podpisały porozumienie w sprawie ochrony prywatności ich dzieci i rodziny poprzez zachowywanie poufności wszelkich dokumentów. W kwestii podejmowania jakichkolwiek decyzji prawnych strony zobowiązane są do korzystania z prywatnego sędziego. Rodzice mają troszczyć się o utrzymanie wspólnego frontu dla dobra dzieci.

Angelina Jolie i Brad Pitt wydali wspólne oświadczenie. Kiedy rozwód?

Z komunikatu, który obiegł media na całym świecie nie wynika raczej to, że para się pogodzi. Utwierdza to tylko w przekonaniu, że już niedługo małżeństwo Angeliny Jolie i Brada Pitta będzie przeszłością. Instytucja tzw. "prywatnego sędziego" jest znana wśród tak dużych gwiazd i ma zapewnić gwiazdom ochronę prywatności i to, że szczegóły procesu nie ujrzą światła dziennego.

