Zaskakujące doniesienia dotyczące rozstania najgłośniejszego rozstania ostatnich lat! Zagraniczne media donoszą, że kryzys w związku Angeliny Jolie i Brada Pitta rozpoczął się już kilka lat temu. Według najnowszych plotek dotyczących hollywoodzkiej pary, ich relacje zaczęły się psuć w 2014 roku, a dokładniej od rozdania Oscarów. Radar Online twierdzi, że Brad był zazdrosny o to, że media skupiły uwagę na wyglądzie jego żony, a nie jego wielkim sukcesie, czyli na przyznaniu Oscara dla najlepszego filmu "Zniewolony. 12 Years A Slave", w którym występował.

Reklama

Brad Pitt miał nawet wyjść z afterparty i to właśnie już wtedy chciał się rozstać z Angeliną Jolie. Hollywoodzki przystojniak miał być wściekły na Angelinę, że chce go przyćmić i nie pozwala mu cieszyć się z wygranej. Co ciekawe, zagraniczne media stwierdziły nawet, że ślub Angeliny i Brada do którego doszło zaledwie kilka miesięcy później miał być próbą naprawy ich związku. Kuriozalne plotki dotyczące kryzysu pary w 2014 roku zdementował jednak gossipcop.com.

Wygląda więc na to, że powstaje coraz więcej zaskakujących teorii dotyczących rozstania Angeliny i Brada. Ciekawe, co jeszcze usłyszymy na ich temat!

Zobacz także

Zobacz także: Czy rozwód odbija się na jej wyglądzie? Pierwsze zdjęcia Angeliny Jolie od ogłoszenia decyzji o rozstaniu

Brad Pitt był zazdrosny o popularność Angeliny?

East News

Reklama

Pojawiają się kolejne zaskakujące doniesienia dotyczące rozstania pary.