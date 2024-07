Angelina Jolie i Brad Pitt rozstali się przez brata aktorki? Od lat mówi się o tym, że Angelinę Jolie i jej brata Jamesa Havena łączy szczególna więź. Do historii przeszedł już słynny, dość namiętny, pocałunek aktorki z bratem. Od tego czasu spekulowano od dziwnym podejściu Jolie do różnych spraw. Podobno to właśnie James Haven miał przyczynić się do rozpadu małżeństwa Angeliny i Brada Pitta.

Angelina Jolie i Brad Pitt rozstali się przez brata aktorki?

Ian Halperin, twórca filmów dokumentalnych twierdzi, że to niezdrowa więź między Angeliną Jolie i Jamesem Haven doprowadziła do tego, że małżeństwo gwiazdy dobiegło końca.

James był tak blisko nich, że Brad odnosił czasem wrażenie, że żyją razem - mówi Halperin. - To doprowadzało Brada na skraj wytrzymałości. W końcu postawił Angelinie ultimatum: albo on, albo ja - twierdzi Ian Halperin w rozmowie z "RadarOnline".

Brad Pitt nie mógł tolerować tego, że James ma zbyt duży wpływ na Angelinę:

Brad czuł się z tym bardzo niekomfortowo. Nie mógł znieść faktu, że brat Angeliny wtrącał się w ich sprawy, był blisko dzieci i ingerował w plany rodziny.

Myślicie, że to naprawdę mogło przyczynić się do rozpadu małżeństwa?

Angelina Jolie całuje się z bratem

Angelina Jolie rozstała się z Bradem Pittem przez brata?

Już od dawna mówiono o ich dziwnej relacji

