Angelina Jolie z mężem Bradem Pittem znowu zagrali w jednym filmie! Więcej - pokazali w nim swoje dzieci! Para pierwszy raz pojawiła się razem w słynnej komedii "Pan i Pani Smith", na planie której narodziła się ich miłość. Teraz jednak mieli inny bardzo ważny powód do tego, żeby razem pracować - Angelina napisała scenariusz, wyreżyserowała i gra jedną z głównych ról w filmie "Nad morzem" ("By the Sea").

O czym jest film "Nad morzem"?

Akcja filmu rozgrywa się we Francji w latach 70. Vanessa, była tancerka, oraz jej mąż Roland, amerykański pisarz, podróżują razem przez kraj. Wydaje się, że ich drogi coraz bardziej się rozchodzą, ale gdy zatrzymują się na dłużej w małym nadmorskim miasteczku, zaczynają zaprzyjaźniać się z jego pełnymi energii mieszkańcami.

Zwiastun filmu z Angeliną Jolie i Bradem Pittem

Do sieci trafił kolejny zwiastun, tym razem pokazujący relacje panujące na planie filmu między Angeliną i Bradem Pittem. Na planie bawią się ich dzieci, a para wygłupia się i żartuje. I opowiada, jak im się wspólnie pracuje i dlaczego razem zrealizowali film?

AJ: Wszyscy wiedzą, że nie ma tak, że życie to jedynie pasmo tragedii albo jeden wielki śmiech i radość. Związki przeżywają ekstremalne emocje: bez dwóch zdań możesz zarazem kogoś do szaleństwa kochać, ale jednocześnie chcieć go zabić. AJ: Kiedy pisałam scenariusz, nigdy nie myślałam, że kiedykolwiek zrealizuję film na jego podstawie. Pisałam go więc z poczuciem pewnej wolności. BP: Mogliśmy eksperymentować z aktorstwem, bo czułem się na planie bardziej bezpiecznie niż kiedykolwiek wcześniej. Mogliśmy więc popuścić wodze fantazji. AJ: Więc popuściliśmy wodze fantazji. BP: To układanka złożona z rzeczy, z którymi musisz sobie radzić, gdy kogoś naprawdę kochasz. Sprawy z przeszłości, rzeczy, których oboje nie jesteście pewni, pragnienie kogoś tak bardzo, że za bardzo skupiasz się na tym, by nie stracić tego kogoś. AJ: Jestem szczęśliwa, że zgodził się spróbować tego ze mną. BP: To była jedna z najbardziej wymagających rzeczy, z jaką zmierzyłem się jako aktor.

Angelina i Brad w jednym filmie jako para, to będzie murowany hit.

