O tym, że Angelina Jolie chce adoptować dziecko z Syrii mówiło się od dawna. Jak podają amerykańskie media gwiazda i jej mąż Brad Pitt zaczęli już procedurę adopcyjną. Za kilka miesięcy do szóstki ich dzieci dołączy kolejne.

Angelina Jolie musi wybrać dziecko do adopcji

Angelina Jolie zdecydowała się na kolejną adopcję podczas swoich podróży w ramach misji dla Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców przy ONZ. W Myanmat poznała troje małych sierot. Ich ojciec został zabrany przez syryjskie wojsko, a matka zginęła, gdy zbombardowano ich dom. Angelina chciała adoptować całą trójkę. Ale nieoczekiwanie sprzeciwił się temu Brad Pitt, który uznał, że powiększenie gromadki ich dzieci z sześciu do dziewięciu to jednak zbyt wiele. Aktor obawiał się też, jak wpłynęłoby to na ich córki i synów. Nie wiadomo jeszcze, na które z dzieci zdecyduje się para. Magazyn "Radar" podaje, że podobno środkowe dziecko mówi trochę po angielsku. Z kolei najstarsze podczas wizyt Angeliny nie opuszczało jej na krok.

Wszystkie dzieci Angeliny Jolie i Brada Pitta

Wszyscy przyznają, że adopcja dzieci z Syrii nie będzie prosta. Para musi poczekać 4-5 miesięcy zanim ich rodzina znów się powiększy. Angelina Joli i Brad Pitt mają troje adoptowanych dzieci. To 14-letni Maddox (adoptowany w Kambodży przez jeszcze samotną Angelinę), 10-letnia Zahara i 11-letni Pax. Mają też troje biologicznych dzieci - 9-letnią Shiloh, 7-letnie bliźniaki Vivienne i Knox (pamiętacie zdjęcia pokazujące, jak bardzo wyrośli Vivienne i Knox Jolie -Pitt?)

Szanujemy Angelinę Jolie za to, że pomaga potrzebującym. Zastanawiamy się jednak, czy wybranie tylko jednego dziecka z trójki rodzeństwa nie będzie zbyt dużym dramatem dla rodzeństwa, które pozostanie w sierocińcu?

Brad Pitt zawsze marzył o dużej rodzinie. Ale jak widać sześcioro dzieci już spełniło to marzenie.

Czy Maddox, Pax i Knox będą mieli kolejnego brata?