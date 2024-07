Aneta Zając zdradziła nam, co szczególnie zapamiętała z 2015 roku. Okazuje się, że były to cztery szczególne wydarzenia z jej życia. Jakie i dlaczego akurat te? Aneta Zając zdradziła to tylko nam!

Przełomem w moim życiu był miesiąc czerwiec. Podjęłam wtedy decyzję o zmianie wszystkiego, co uznałam w moim życiu za złe. Omijając szczegóły, powiem tylko tyle, że to był naprawdę przełomowy rok w moim życiu - mówi Party.pl Aneta Zając.

Najwartościowsze wspomnienia z 2015 roku są związane z synami aktorki - czteroletnim Michałem i Robertem.

Wspomnienia Anety Zając z 2015 roku

Moim numerem jeden z 2015 roku były moje tegoroczne wakacje spędzone z dziećmi w Zakopanem. Sądziłam, że będą oporni na długie, piesze wędrówki, ale nic z tego. Pokonywali kilka kilometrów dziennie, co nas bardzo ucieszyło i prowokowało do wyboru coraz dłuższej trasy. Kilka dni temu wyświetliłam im zdjęcia z wakacji, wszystko pamiętają, najważniejsze miejsca z Zakopanego, Rabki i okolic i widzę, że z nimi też te wspomnienia zostaną na długo - mówi Party.pl Zając.

Kolejne wydarzenie w życiu Anety też jest związane z synami.

Numer dwa to grudniowe Jasełka w przedszkolu. Śpiewanie kolęd jest tradycją w naszym domu. Jednak to przygotowania do występu pozwoliły im w pełni zapamiętać tekst i melodię kolęd oraz świątecznych piosenek. W Wigilię zrobiłam im niespodziankę i dzielnie im akompaniowałam na pianinie.

Trzecie wydarzenie z 2015 roku Aneta Zając zapamięta na długo z powodu życzliwości ludzi.

To było latem, sielski wypoczynek nad morzem. I moje auto odmówiło posłuszeństwa. Jestem w obcym mieście, nie mam „swojego” mechanika, nie wiem do kogo się zgłosić. Siedzę w aucie i chce mi się płakać. Nagle następuje ciąg zdarzeń, dzięki któremu nie robiąc nic, miałam wszystko naprawione i załatwione, jak za machnięciem czarodziejskiej różdżki. Dziękuję, pamiętam i nie zapomnę - opowiada nam Aneta.

A czwarte wydarzenie w życiu Zając to... założenie swojego bloga kulinarnego:

To założenie bloga „Zając kica w kuchni”. Bardzo się cieszę, że mogę dzielić się przepisami i doświadczeniami z czytelnikami. Zaskakują mnie cudowne komentarze i to, że ludzie naprawdę ze mną gotują!

Macie takie wspomnienia z 2015 roku, które zostaną z Wami na długo?

Aneta Zając z dziećmi na wakacjach w górach:

Aneta Zając z dziećmi nad morzem:

Aneta Zając z synami idzie do przedszkola: