Kariera Anety Zając rozwija się w bardzo dobrym kierunku. Aktorka coraz częściej pojawia się również na salonach, gdzie zachwyca nie tylko stylizacjami, ale i doskonałą figurą. Przypomnijmy: Zając zwykłą stylizację przełamała brzoskwiniowym płaszczem. Zwracała na siebie uwagę

Niestety, aktorka nie ma szczęścia w miłości. To wszystko może się jednak zmienić, ponieważ do obsady serialu "Pierwsza miłość" dołączył Wojciech Błach. Aktor również jest po ciężkich przejściach - rozstał się niedawno, po 7 latach związku, z Kamillą Baar. Gwiazda szybko znalazła pocieszenie w ramionach prawnika, a on ciągle jest sam.

Aneta i Wojciech, jak donosi Rewia, coraz częściej widywani są w trakcie spacerów czy rozmów przy kolacji. Na planie produkcji również spotykają się bardzo często. Spekuluje się, że trudne doświadczenie z przeszłości mogą zbliżyć ich do siebie jeszcze bardziej. Czy szykuje się więc nowy romans w show-biznesie? A może to tylko plotki?

Zobacz: Aneta Zając o samotnym wychowywaniu dzieci: Niczego nadzwyczajnego nie dokonałam







Aneta Zając na planie Pierwszej Miłości: