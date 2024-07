Aneta Zając chroni swoją prywatność. Jednak jej fani chcą wiedzieć co dzieje się u niej na co dzień, dlatego też na swoim Instagramie raz na jakiś czas informuje, co u niej słychać.

Aktorka, w przerwie od kręcenia serialu, postanowiła wybrać się na wakacje z synami do Gdańska. Gwiazda pokazała fotkę z plaży, i jak sama zaznaczyła w hashtagach, nie ma na niej makijażu.

Jej cera prezentuje się naprawdę świeżo. Czy na pewno zabrakło make-up'u? :) Jak myślicie?

#cudownie #teraz #ilovemykids #ilovemylife #gdansk #chill #nomakeup ???????????? Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika Aneta Zajac (@anette.zajac) 8 Sie, 2015 o 7:50 PDT