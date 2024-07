1 z 8

Andrzej i Agata Dudowie wzięli udział w świątecznej zbiórce żywności zorganizowanej przez Bank Żywności SOS. Wolontariusze w całym kraju zbierali produkty żywnościowe, które trafią w postaci paczek do rodzin najbardziej potrzebujących pomocy przed świętami. Para prezydencka mocno zaangażowała się w pakowanie produktów do pudełek. To nie pierwszy raz, kiedy biorą udział w tej ważnej akcji!

Zobacz: Agata Duda zadaje szyku nawet przy... pracy fizycznej! Zobacz Pierwszą Parę przy pakowaniu paczek

Jak tym razem prezentowała się Agata Duda? Naszą uwagę tym razem zwróciły nietypowe guziki w jej szarej marynarce! Zobaczcie sami!