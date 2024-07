George Clooney od lat uchodzi za symbol seksu i ideał mężczyzny. Aktor z wiekiem zdaje się przystojnieć, a wśród jego fanów są nie tylko kobiety. Nawet jego koledzy z branży doceniają atrakcyjność gwiazdora i często pozwalają sobie w wywiadach na niecodzienne wyznania pod jego adresem. Przypomnijmy: "Marzę o seksie z Georgem Clooneyem!"

Niestety, jego serce jest już zajęte. Już niebawem George Clooney stanie na ślubnym kobiercu z Amal Alamuddin, piękną prawniczką. To jednak nie koniec rewolucyjnych zmian w życiu aktora. Jak donosi "The Hollywood Gossip", Amal i George spodziewają się swojego pierwsza dziecka. Para wprawdzie nie odniosła się jeszcze oficjalnie do tej informacji, ale ukochana Clooneya była ostatnio widziana zdecydowanie okrąglejsza.

Jeśli to prawda - gratulujemy!

