Allegra Beck była ukochaną siostrzenicą projektanta Gianniego Versace. Ostatnią wolą projektanta było, żeby to właśnie Allegra, jak tylko skończy 18 lat, otrzymała połowę jego imperium.

Od tragicznej śmierci Gianniego minęło 14 lat. Allegra w tym czasie nie dzieliła się publicznie tym, co wówczas czuła. Dopiero teraz we włoskiej „La Repubblica“ opowiedziała o ogromnym smutku, jaki wtedy jej towarzyszył.

- Przez wiele lat żyłam w ciemni. Pamiętam bardzo niewiele z tego, co zdarzyło się przez tym okropnym dniem. Właściwie zapomniałam nawet jak wyglądał Gianni. Zapomniałam, co do niego czułam. Dopiero potem te wspomnienia zaczęły powoli wracać. Te wszystkie emocje, chwile szczęścia. Wreszcie uwolniłam się od pustki, która mnie przerażała - wyznała w gazecie.

W wyjątkowo osobistym wywiadzie Allegra opowiedziała też o anoreksji, z którą walczyła. Zapewniła jednak, że wszystko jest już w porządku.

