Alicja Janosz idzie jak burza. Dopiero co wydała swój drugi solowy album "Vintage", odwiedziła kilka miast z trasą promocyjną, a teraz nagrała nowy teledysk do trzeciego singla z płyty. Piosenka "Nie tak" doskonale wpisuje się w przedświąteczną atmosferę, która jest już wszędzie odczuwalna coraz bardziej.

Reklama

W warstwie tekstowej Alicja zwraca uwagę na to jak ważna jest tolerancja i zrozumienie dla wszelkich mniejszości. Teledysk do piosenki "Nie tak" został zrealizowany we Wrocławiu. Pojawił się w nim również gość specjalny - skrzypek Adam Bałdych, który na co dzień mieszka i tworzy w Nowym Jorku, gdzie razem z Janosz pracował nad piosenką.

- Uważam, że powinniśmy akceptować prawo każdego człowieka do indywidualnego podejścia do świata i nie narzucać nikomu własnych przekonań. Dlatego właśnie utwór ten, choć nieco idealistyczny, stanowi mój apel do słuchacza. Z tego też powodu piosenka zamyka album i mam nadzieję, że pozostawia jego odbiorcę nie tylko z ciszą, ale również z pewną refleksją - tłumaczy Alicja w rozmowie z AfterParty.pl.

Czy muzyka i obraz do "Nie tak" zachęca was do refleksji?



chimera



Zobacz także