Dostępny jest już lookbook z najnowszymi propozycjami domu mody Alexandra McQuenna. Tej wiosny kobieta McQueena jest jednocześnie mroczna i romantyczna. W kolekcji dominują koronki i falbanki w nieprzesłodzonym stylu. Lansowane kolory to pudrowy róż i czerń.

Podobnie jak w poprzednich sezonach dom mody skupia się na podkreślaniu kobiecej talii. Tym razem w kolekcji znajdziemy półgorsety i szerokie paski nawiązujące formą do tych sprzed wieku. Dzięki częstemu zastosowaniu tzw. "amerykańskiego dekoltu" także podkreślone ramiona są cechą charakterystyczną dla tej kolekcji

Co ciekawe w nowym lookbooku próżno szukać charakterystycznych dla McQueena archietktonicznych form. Czyżby styl domu mody Alexandra McQueena pod wodzą Sarah Burton zaczął odrobinę się zmieniać?

