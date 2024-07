Rusza piąta edycja akcji „Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę”. Celem programu, realizowanego przez Tesco we współpracy z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Zwierząt Animals, jest pomoc schroniskom dla zwierząt w najtrudniejszym dla nich okresie. Beata Sadowska, Robert Gawliński oraz Łukasz Zagrobelny to gwiazdy, które są ambasadorami kampanii i aktywnie w niej uczestniczą.

Reklama

Beata Sadowska, Robert Gawliński oraz Łukasz Zagrobelny zostali ambasadorami akcji „Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę”. Razem zachęcają do działania i pomocy małym przyjaciołom. A sami nie pozostają w tym bierni, bo już w najbliższą sobotę (19 stycznia) w godzinach od 11:00 do 13:00, obaj wokaliści wezmą udział w zbiórce na rzecz schronisk organizowanej w Tesco na warszawskich Kabatach (al. KEN 14). Beata Sadowska w tym czasie będzie jeszcze daleko poza krajem, gdzie śledzi z bliska rywalizację na rajdzie Dakar, a jednocześnie mocno kibicuje już piątej edycji tej ogólnopolskiej akcji na rzecz zwierząt.

„Pomagam, bo jak tu nie pomóc? Mam w domu znajdę- kotkę Miję, więc nie wybaczyłaby mi zostawienia jej kumpli w potrzebie. Podobnie Momo, mój pies. Zwierzęta mówią ciszej, czasami ich nie słychać. A często potrzebują nas dużo bardziej niż nam się wydaje. Pomagajcie czterem łapom! ” – apeluje Beata Sadowska, ambasadorka akcji.

Od 17 do 30 stycznia, co dziesiąta złotówka wydana na karmy marki własnej Tesco zostanie przeznaczona na bieżące potrzeby 10 schronisk wybranych w internetowym głosowaniu. Głosy na schroniska można oddawać na oficjalnym profilu „Eksperci Tesco” na Facebook’u - HYPERLINK "http://www.facebook.com/Eksperci.Tesco" www.facebook.com/Eksperci.Tesco. W głosowaniu bierze udział 168 schronisk, rekomendowanych przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt Animals. Dodatkowo, przez dwa kolejne weekendy (18-20 i 25-27 stycznia) w wybranych sklepach Tesco*, wolontariusze będą zbierać karmę, koce, miski i inne dary, które trafią do schronisk z najbliższej okolicy danego sklepu Tesco.

- Te psy, które dziś są w schroniskach, też miały kiedyś dom. Niestety człowiek, którego bezgranicznie kochały, ten dom im odebrał. Wiadomo, że pełna miska to nie wszystko, ale zacznijmy od tego. Zmieniajmy świat małymi kroczkami. Może później ktoś z was weźmie psa ze schroniska, ktoś inny zostanie wolontariuszem. Miarą człowieczeństwa jest nasz stosunek do zwierząt. Bądźmy ludźmi i pomagajmy! - apeluje Robert Gawliński, ambasador akcji „Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę”.

Zeszłoroczna edycja akcji zaangażowała 100 tyś. klientów Tesco, natomiast na Facebooku internauci oddali 75 tysięcy głosów. Zwycięskie schroniska otrzymały wsparcie w wysokości 55 tysięcy złotych. Do wspólnego działania zachęcają gwiazdy, bo tylko to może przełożyć się na realną pomoc dla schronisk.

- Zwierzęta to moi najwierniejsi przyjaciele. Zawsze są obok, zawsze mnie przywitają, zawsze widzę bezgraniczną miłość w ich oczach. Moje zwierzaki mają to szczęście, że są kochane, mają co jeść i gdzie spać. Ale jest mnóstwo czworonogów, które tego szczęścia nie mają. Dlatego pomagam, pomagaj i Ty. Zróbmy wszystko, aby bezdomnym zwierzakom chociaż przez chwilę żyło się lepiej. Pokaż, że jesteś dobrym człowiekiem. Bo podobno miarą człowieczeństwa jest nasz stosunek do zwierząt - dodał Łukasz Zagrobelny, ambasador akcji.

Patronami medialnymi akcji są Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt Animals oraz portale Psy.pl, Koty.pl, Polki.pl, Afterparty.pl oraz Eksmagazyn.

Zobacz także

Harmonogram akcji:

17 stycznia – rozpoczęcie głosowania internetowego;

18-20 stycznia – pierwszy weekend zbiórek na rzecz schronisk w wybranych sklepach Tesco*;

25-27stycznia – drugi weekend zbiórek na rzecz schronisk w wybranych sklepach Tesco*;

30 stycznia – zakończenie głosowania;

1 luty - oficjalne ogłoszenie wyników akcji.

Reklama

Autorem zdjęć gwiazd są: Robert Baka i Sony Music Polska