Święta Bożego Narodzenia to czas, w którym należy pamiętać nie tylko o swoich bliskich, ale również o rodzinach nie mających tyle szczęścia i środków, aby przeżyć je w radosnej atmosferze. Dlatego właśnie w tym okresie organizowanych jest wiele akcji charytatywnych i zbiórek, które mają wesprzeć tych najbardziej potrzebujących.

Jedną z takich akcji postanowił zorganizować trzy znane mamy - Dorota Gardias, Daria Widawska i Dorota Czaja. Gwiazdy we współpracy z ich ulubionym butikiem Muppetshop postanowiły przygotować paczki z dziecięcymi ubrankami, które zostaną wysłane do Domu Samotnej Matki w podwarszawskich Chyliczkach. Panie zapowiadają, że nie będzie to jednorazowa akcja i w przyszłości możemy spodziewać się kolejnych takich inicjatyw.

Zobaczcie gwiazdy w akcji "Gwiazdy na Gwiazdkę" w Muppetshop: