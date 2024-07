Agnieszka Woźniak-Starak w szczerej rozmowie z Party.pl skomentowała dołączenie do grona prowadzących "Dzień Dobry TVN" nowego duetu - Małgorzaty Rozenek-Majdan oraz Krzysztofa Skórzyńskiego. Czy była zaskoczona wyborem producentów? Czy prawdą jest, że ekipa programu jest zła na nową parę? Zobaczcie, co mówi nam Agnieszka!

Woźniak-Starak o zarobkach w "Dzień Dobry TVN"

Zanim Małgorzata Rozenek-Majdan i Krzysztof Skórzyński oficjalnie dołączyli do grona prowadzących "Dzień Dobry TVN", w mediach pojawiły się zaskakujące informacje, że dotychczasowa ekipa programu nie jest z tego faktu zadowolona. Poszło o mniejszą liczbę dyżurów w grafiku, a co za tym idzie zarobki. Czy rzeczywiście pensja prezenterów uszczupli się przez Małgorzatę i Krzysztofa? O to zapytaliśmy Agnieszkę Woźniak-Starak, która szczerze odparła:

Było zaskoczenie duże, ale tym że będzie aż sześć par. To nie dlatego, że nam to wpływa na zarobki, bo myślę, że nie wpływa. Wiem, jak jest u mnie, nie chcę mówić za innych. Nigdy nie było tak wielu par w "Dzień Dobry TVN", to duże zamieszanie w grafiku - mówi nam dziennikarka.

W trakcie ramówki TVN Skórzyński zapowiedział, że chciałby korzystać z doświadczenia starszych kolegów. Agnieszka nie ma dla niego dobrych informacji. Zobaczcie, co nam zdradziła!

