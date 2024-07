Agnieszka Woźniak-Starak i Piotr Woźniak-Starak są dwa tygodnie po ślubie, ale nie od razu pojechali w podróż poślubną. Najpierw przez tydzień Agnieszka Woźniak-Starak promowała "Azję Express", byli też na charytatywnym balu TVN. Ale już od kilku dni balują w tropikach na swoim miesiącu miodowym! Popatrzcie jaka szczęśliwa z nich para.

Zakochany mąż pokazał jak żona wchodzi do wody jak nimfa. Piotr Woźniak-Starak wyraził tym zdjęciem jak bardzo uwielbia swoją żonę! Czy to Karaiby? Ponoć para miała zamiar pojechać w podróż poślubną do USA i zwiedzić też Nowy Jork.

Ciekawe ile potraw podróż poślubna Agnieszki i Piotra Woźniaków-Staraków? Idealny miesiąc miodowy powinien trwać miesiąc, ale już za tydzień zaczyna się Festiwal filmowy w Gdyni, gdzie para bywała promować swoje projekty filmowe. Czy zobaczymy ich na czerwonym dywanie? Czy będą promować film "Sztuka kochania"? Na razie para młoda jest na rajskiej podróży poślubnej i jesteśmy pewni, że sztukę kochania opanowali do perfekcji :).

Piotr pokazał jakie mają widoki.