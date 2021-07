Agnieszka Włodarczyk 13. grudnia świętowała swoje 40. urodziny! Gwiazda od pewnego czasu przebywa wraz ze swoim ukochanym na wyspie Gili - to bajecznie piękne miejsce leży w północno - zachodnim wybrzeżu Lombok w Indonezji. To właśnie tam aktorka miała swoją imprezę urodzinową i postanowiła pochwalić się nią swoim fanom! Agnieszka Włodarczyk opublikowała mnóstwo zdjęć, na których możemy zobaczyć, jak świętowała ten wyjątkowy dzień. Zobaczcie sami! Zobacz także: Agnieszka Włodarczyk kończy 40 lat! "Nie mam kredytów, ubieram się w lumpeksach" Agnieszka Włodarczyk pochwaliła się imprezą z okazji swoich 40. urodzin! Agnieszka Włodarczyk razem ze swoim partnerem Robertem Karasiem, od kilku tygodni nie mieszka w Polsce. Gwiazda zdecydowała się na tymczasową wyprowadzkę, ze względu na obecną sytuację w kraju - brak ofert zawodowych spowodowanych sytuacją pandemiczną, skłoniło aktorkę i jej partnera do podjęcia takiej decyzji. Po spontanicznej decyzji, analizie plusów i minusów, obliczeniu kosztów, ogarnięciu opieki nad zwierzakami, po testach pcr czyli patykach w nosie, trzech samolotach, taksówce i łódce dotarliśmy do miejsca, w którym żyje się inaczej. [...] Wyspa obecnie jest praktycznie pusta, nikt nie nosi masek, turystów brak, atrakcji innych niż natura nie ma, więc nie mogło być lepiej. Dopóki sytuacja w mojej branży się nie zmieni, nie ruszą teatry i koncerty nie mamy zamiaru wracać - napisała jakiś czas temu na swoim Instagramie, Agnieszka Włodarczyk. Wygląda na to, że Agnieszka Włodarczyk spędza wspaniały czas ze swoim ukochanym, w bajecznych okolicznościach przyrody. Aktorka często pokazuje swoim fanom zdjęcia z jej pobytu na Gili, a tym razem postanowiła pochwalić się swoją imprezą urodzinową! Gwiazda...