Małgorzata Rozenek tłumaczy się z żartów z imienia synka Agnieszki Włodarczyk: "Człowiek boi się..."

Małgorzata Rozenek nie sądziła chyba, że jeden jej komentarz wywoła taką dyskusję! Co na to sama Agnieszka Włodarczyk? Zobaczcie!

Już dawno żadne imię dziecka gwiazdy nie wzbudziło tyle sensacji, co imię synka Agnieszki Włodarczyk! Aktorka i jej partner, Robert Karaś, nazwali swojego chłopca Milan. Pod Instagramowym postem Agnieszki pojawiło się mnóstwo gratulacji oraz żart Małgorzaty Rozenek-Majdan, z którego... wciąż musi się tłumaczyć! Dlaczego?

Małgorzata Rozenek zażartowała z imienia synka Agnieszki Włodarczyk!

Agnieszka Włodarczyk poinformowała fanów, że 7 lipca na świecie pojawił się jej syn - Milan! Plejada gwiazd zaczęła gratulować aktorce, wśród nich również Małgorzata Rozenek! Gwiazda TVN zażartowała również z imienia:

Wspaniała wiadomość. Wielkie gratulacje dla Was. Milan ma niewiarygodne szczęście, że ma takich rodziców jak Wy. Aktywnych, mądrych i cholernie ładnych, witamy na Świecie Milan. Tu potrafi być naprawdę pięknie. Radzio pyta, czy może używać czasem zdrobniałej formy AC? - napisała gwiazda.

Trudno w to uwierzyć, że część internautów była oburza słowami Małgosi, twierdząc, że było to wredne z jej strony! Rozenek musiała więc się wytłumaczyć:

i patrząc na niektóre nagłówki dodam dla mało wtajemniczonych, sugerujących, że to żarty z imienia. Przypominam, o to zapytał @r_majdan dla którego futbol to nie hobby to religia 😁👍 i tego typu pytanie jest najwyższym stopniem docenienia 😁😘 jeszcze raz gratulacje

Małgosia Rozenek proponuje pomoc Agnieszce Włodarczyk

Na szczęście Agnieszka Włodarczyk do całej sytuacji podeszła z poczuciem humoru, jednak niektórzy hejterzy nie ustępowali. Rozenek znów zabrała głos w sprawie i przy okazji zaoferowała aktorce pomoc:

już człowiek boi się cokolwiek zażartować 😂😂😂 piękny ten Wasz mały i ma piękne imię 😘😘😘 wiem, że jesteś otoczona wspaniałą opieką, ale gdybyśmy mogli w czymś pomóc to jesteśmy 😁👍😘 - napisała gwiazda.

A Wy co o tym sądzicie? Na szczęście obie panie mają duży dystans do siebie, co udowodniły również w pierwszej edycji programu "Azja Express" w TVN w której się poznały! Pamiętacie jeszcze ten program?