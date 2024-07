Agnieszka Więdłocha nosi się bezpretensjonalnie, trochę na luzie, ale z dużą dawką klasy. Z powodzeniem łączy styl młodzieżowy, z kobiecością i elegancją. Ostatnio miała na sobie granatowy shirt, jasny naszyjnik i granatową midi spódniczkę w prążki.

Reklama

Zobacz tez inne ubrania z szafy gwiazd

Reklama

Aktorka kupiła ją w Zarze za 169zł. Bardzo podoba nam się też modna, czarna torba Agnieszki. Fantastyczne jest też to, jak ją nosi - nawet duże torebki, w tym sezonie trzymamy jak kopertówki. Doceniamy, że Agnieszka zagląda do sieciowych sklepów... I to, że w przeciwieństwie do innych gwiazd, nie udaje, że zima nie istnieje. Jesienią, czarne, kryjące rajstopy, są dużo lepsze, od gołych nóg.