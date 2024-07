Agnieszka Więdłocha dołączyła do miłośniczek marki Reebok. Gwiazda pojawiła się na ostatniej konferencji prasowej marki ubrana od stóp do głów w ubrania Reebok z najnowszej kolekcji na wiosnę i lato 2014.

Agnieszka Więdłocha do codziennych aktywności sportowych wybrała buty marki z innowacyjnej kolekcji ZSeries. Buty z kolekcji Reebok ZSeries wyposażone są w piankową podeszwę, w której zastosowano rozcięcia poziome oraz pionowe, podobne do tych stosowanych w oponach sportowych o najwyższej przyczepności. Koszt tego modnego i jakże wygodnego obuwia to ok. 299 złotych. według nas to najmodniejszy dodatek sezonu dla miłośniczek rekreacji.