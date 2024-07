Rok temu media obiegła informacja o kiełkującym wówczas romansie Agnieszki Szulim i Macieja Żakowskiego. Szybko okazało się, że to coś poważniejszego, a prezenterka przedstawiła ukochanego światu na jednej z imprez. Ostatnio jednak oboje byli coraz rzadziej widywani razem, a plotki o rozstaniu pary okazały się prawdziwe. Przypomnijmy: To koniec związku Szulim! Agnieszka na okładce "Flesza"

Reklama

Okazuje się, że w związku Szulim i Żakowskiego od dawna nie układało się najlepiej, choć oboje próbowali ratować uczuć. Jeszcze niedawno wyjechali na wspólne wakacje do Włoch. Jak donosi "Flesz", to właśnie podczas urlopu Agnieszka podjęła decyzję o rozstaniu. Co poszło nie tak? Znajomi powodów upatrują w odmienności charakterów i popularności prezenterki, która nie do końca odpowiadała jej partnerowi.



Nie układało się między nimi od dawna. Ale gwoździem do trumny były chyba ostatnie wakacje we Włoszech. Agnieszka zrozumiała tam, że nic już jej z Maćkiem nie łączy. Aga bardzo ceni sobie niezależność. Uznała, że nie chce tkwić w związku, który nie daje jej satysfakcji. Maciek jest osobą prywatną i całe to zamieszanie trochę go peszyło. Tymczasem dla niej popularność jest częścią pracy. Mieli na tym tle ciągłe scysje - zdradza w rozmowie z "Fleszem" znajoma Szulim.

Agnieszka skupia się obecnie na pracy - niebawem poprowadzi wakacyjne wydania Dzień Dobry TVN, a jesienią wraca do "Stylowego Magazynu" i "Na Językach". Żałujecie, że jej związek to już przeszłość?

Zobacz: Doda i Szulim spotkały się w centrum handlowym? Długo czekaliśmy na komentarz

Zobacz także

Reklama

Ostatnia wspólna impreza Szulim i Żakowskiego: