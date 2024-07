Śmierć Roberta Leszczyńskiego to najgłośniejszy temat ostatnich dni. Grono gwiazd i przyjaciół nie mogło uwierzyć w to, co się stało, a jak oficjalną przyczynę śmierci podawano niewykrytą cukrzycę. Prokuratura ma jednak pewne wątpliwości i wszczęła w tej sprawie śledztwo. Zobacz: Ruszyło śledztwo w sprawie śmierci Leszczyńskiego. Prokuratora ma pewne wątpliwości

W świątecznym wydaniu programu "Na językach" również nie mogło zabraknąć tego tematu. Dziennikarz dwa lata temu był gościem w show, gdzie komentował bieżące wydarzenia z polskiego show-biznesu. Redakcja zdecydowała się na wyemitowanie krótkiego fragmentu z jednego z odcinków jako krótkie wspomnienie Leszczyńskiego. Ponadto Agnieszka Szulim wypowiedziała się na ten temat:

Robert, mam nadzieję, że gdzieś tam grają dobrą muzykę.

Jak widać dziennikarz miał bardzo wielu przyjaciół w branży.

Tak zapamiętamy Roberta Leszczyńskiego: