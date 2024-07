Agnieszka Szulim wolny czas uwielbia spędzać bardzo aktywnie, dlatego majówkę spędziła w towarzystwie ukochanego i przyjaciół na Mazurach. Zaraz po powrocie z kolei wybrała się z Piotrem Woźniakiem-Starakiem do Krakowa. Zobacz: Szulim ledwo wróciła z majówki, a już bawi się w Krakowie. Zdradził ją ukochany

Zakochani wybrali się tam ze względu na trwający do niedzieli festiwal filmowy PKO Off Camera. Nie da się ukryć, że milioner jest wielkim pasjonatem filmów, a sam zajmuje się ich produkcją. Dzisiaj Szulim pochwaliła się nowym zdjęciem z wypadu do Małopolski na Instagramie, na którym pozuje z przystojnym mężczyzną. To nikt inny jak światowej sławy gwiazda Wentworth Miller, który zagrał w takim hicie jak "Skazany na śmierć".

Dziennikarka wygląda na szczęśliwą. Widzieliście już?

