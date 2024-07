Pierwsze dni maja Agnieszka Szulim spędziła ze znajomymi i ukochanym na Mazurach, gdzie świętowała majówkę. Na Instagramie standardowo pojawiły się zdjęcia z wypadu. Zobacz: Agnieszka Szulim i Woźniak-Starak już wyjechali na Majówkę. Pokazali zdjęcie

Teraz dziennikarka wraz z ukochanym przebywa w Krakowie, gdzie aktualnie odbywa się festiwal filmowy Off Plus Camera. Nie jest tajemnicą, że Piotr Woźniak-Starak jest producentem filmowym i bardzo ceni sobie dobre kino, dlatego zdecydowali się na wypad do Małopolski. Ukochany Szulim na portalu społecznościowym pochwalił się jak spędzają te ciepłe dni i zamieścił zdjęcie prezenterki na krakowskim rynku.

Jak się bawi?

